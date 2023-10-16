الشرقية و«الوطنية للتدريب» تبحثان آليات تمكين المرأة في المناصب القيادية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة للمشاركة في فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقصر ثقافة الزقازيق، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية لدفع عجلة التنمية.

تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً

ورحب محافظ الشرقية بزيارة مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية للمحافظة، مثمناً مجهودات الأكاديمية في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم، للاستعانة بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب فريد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة ورؤية مصر 2030.

تأهيل السيدات في المحافظات

ومن جانبه، أعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية عن سعادته لزيارة محافظة الشرقية للمشاركة في فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» والذي يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.