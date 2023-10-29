«التعليم» تعلن تفاصيل المسابقة الثقافية الكبرى.. جوائز مالية للطلاب والمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية، لجميع الطلاب بالمدارس، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية.

وذكرت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات التعليمية أنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الفكر الديني المعتدل، وتصحيح الأفكار الخاطئة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية تعلن الوزارة بدء العام الخامس من المسابقة الثقافية الكبرى، ومسابقة الثقافة المسيحية.

المسابقة الثقافية الكبرى

وأشارت إلى أنه يجرى تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في الإدارة التابع لها الطالب أو العامل بها الزميل، أما العاملون بالمديريات التعليمية فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية بالمحافظة.

وأضافت الوزارة أن جوائز المسابقة مقدمة للمتسابقين الفائزين من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، كما تقدم جائزة مالية لمدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية اللتين تحققان أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية.