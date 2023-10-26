«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الفكرية والسمعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التربية الفكرية والسمعية بالقاهرة، محققة نتائج مبهرة للعام الدارسي الحالي 2023/2024.

نتيجة مسابقات أوائل الطلبة لمدارس التربية الفكرية والسمعية

وأقيمت مسابقات أوائل الطلبة لمدارس التربية الفكرية والسمعية للطلاب من ذوي الهمم بتعليم العاصمة على مدار الأيام السابقة من 22 حتى 25 من أكتوبر للعام الحالي، وذلك ضمن الخطة العامة لأنشطة التربية الخاصة بالوزارة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة: حقق الطلاب نتائج مبهرة في المسابقة على مستوى محافظة القاهرة وهم على أتم الاستعداد للمسابقة على مستوى الوزارة كالآتي:

أولا: مدارس التربية الفكرية، مدارس التربية الفكرية «للمرحلة المهنية التلمذة» حصد طلاب مدرسة التربية الفكرية بحلوان المركز الأول وهم: بلال مصطفى وإبراهيم عمر وبسملة هيثم.

- حصدت طلاب مدرسة «ابن طولون للتربية الفكرية»، المركز الثاني وهم: سيف سيد وأحمد هشام.

- أما بالنسبة لمدارس التربية الفكرية للمرحلة الابتدائية، فقد فاز الطالب سعيد علي بالمركز الأول «مدرسة حلوان» وكل من:

- الطالب عمر سليم بالمركز الثاني «مدرسة التثقيف الفكري»

-الطالب عمر مصطفى بالمركز الثالث «مدرسة الزيتون»

- الطالب محسن أشرف بالمركز الرابع «مدرسة أحمد عرابي»

- الطالب حسن صلاح بالمركز الخامس «مدرسة الفردوس»

ثانيا: مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، بالنسبة للمرحلة الثانوية، الطالبة أمل هادي بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة مديحة قنصوة.

- الطالب بيشوي عزت بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة صلاح الدين، والطالبة بسملة وائل بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المطرية، والطالب عبد الله محمود محمد بالصف الثالث الثانوي «بمدرسة حلوان» والطالبة شروق محمد بمدرسة حلوان، والطالبة أمنية عرفة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة حلوان بنات.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت الطالبة ملك علاء بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة صلاح الدين، وكل من:

- الطالبة هاجر إبراهيم بالصف الأول الإعدادي «مدرسة صلاح الدين»

- الطالبة رؤى تحسين بالصف الثالث الإعدادي «مدرسة الساحل»

- الطالب أحمد عبد السميع بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة مديحة قنصوة، والطالبة ولاء ناصر بالصف الأول الإعدادي «مدرسة المطرية»

- الطالبة آلاء إبراهيم الصف الثاني الإعدادي «مدرسة المرج»

وأعربت الدكتورة نعمة محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية عن سعادتها بهذا التفوق الذي يعتبر دليلا على قوة إرادة أبنائنا الطلبة، وامتلاكهم العزيمة والإصرار على النجاح رغم المصاعب والتحديات، وهو دليل واضح أن بداخل كل طالب منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز ونهضة وطنه.

ووجّهت الدكتورة مها عبد الهادي موجه الإعاقة بالمديرية الشكر إلى جميع القائمين على تدريب وتعليم الأبناء من ذوي الهمم على ما قدموه من جهد لمساندة ودعم أبنائنا الطلاب، مثمنة جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.