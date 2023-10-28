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وزير التعليم يوقع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد تمهيدا للتعاقد معهم

كتب:

أميرة فكري
10:09 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد، إذ تمّ إرسالها الى الجهات المعنية لاعتمادها، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع المعلمين الذين نجحوا في مسابقة المعلمين في السنة الأولى.

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنَّ الشهادة المؤمنة التي تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدني والذهني ودونها لن يتمّ التعاقد مع المعلم الناجح في المسابقة.

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