وزير التعليم يوقع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد تمهيدا للتعاقد معهم

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد، إذ تمّ إرسالها الى الجهات المعنية لاعتمادها، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع المعلمين الذين نجحوا في مسابقة المعلمين في السنة الأولى.

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنَّ الشهادة المؤمنة التي تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدني والذهني ودونها لن يتمّ التعاقد مع المعلم الناجح في المسابقة.