جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. اعرف المواعيد

أصدرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بيانا عاجلا بشأن مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، أكدت خلاله تغيير مواعيد الانقطاع التي استمرت لقرابة شهرين مع زيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، موضحة التفاصيل الجديدة للتيسير على المواطنين للتعامل مع التطورات الجديدة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في الإسكندرية.

مدة قطع الكهرباء في الإسكندرية

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية لأهالي محافظة الإسكندرية، فإن ميعاد فصل الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

وبناء على ذلك، فإنه تقرر تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة، لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين، وعلى سبيل المثال، إذا كان موعد انقطاع الكهرباء السابق يبدأ من الساعة 12 مساء وحتى 1 مساء، فإنه سيتم قطع التيار من الساعة 11 صباحا وحتى 1 مساء، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.