مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي

تزامنًا مع بداية التوقيت الشتوي من أمس الجمعة، يتساءل المواطنون عن مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر، إذا كان هناك أي تغيير فيها، وهو ما يجيب عنه مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء في الأقصر خلال السطور التالية.

استمرار مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر

قال مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء في الأقصر، إن مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر مستمرة كما كانت مسبقة دون أي تعديل، لتتزامن مع التوقيت الشتوي الجديد.

مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر.. ساعة واحدة فقط

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر، جاء نتيجة عدم مخالفة المواعيد التي اعتاد عليها المواطنون لتدبير شؤون حياتهم بالتزامن مع ساعة الانقطاع اليومية.

وأكد أن مواعيد قطع الكهرباء في الأقصر تتم وفقا لأحدث جدول جرى إعلانه في سبتمبر الماضي الذي يسري العمل عليه في الوقت الراهن بمعدل ساعة واحدة فقط يوميا دون زيادة، عبر 11 مجموعة زمنية في نطاق المحافظة موزعة بين 12 ظهرا حتى 11 مساء، على رأس الساعة.