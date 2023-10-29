خطوات الإبلاغ عن حرق قش الأرز بالدقهلية.. غرامة تصل لمليون جنيه

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن هناك عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها حال مشاهدتهم حريق قش الأرز أو حرق أي مخلفات زراعية التي تسبب تلوث الهواء، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث أخرى، منها الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته وزارة البيئة 19808، أو التوجه إلى مديرية الزراعة لتقديم شكوى بالواقعة.

كما يمكن التوجه إلى جهاز شؤون البيئة في مدينة المنصورة، أو إلى غرفة العمليات المركزية في مبنى محافظة الدقهلية وكل هذه الجهات مترابطة من خلال شبكة اتصال واحدة، وعلى الفور يبدأ التحرك، ويتم الاتصال بالحماية المدنية بعد تحديد المكان وتحري المصداقية في أسرع وقت ممكن.

غرف إدارة الأزمات أو الطوارئ

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، لدينا في المحافظة غرف إدارة الأزمات أو الطوارئ تعمل بشكل محترف وسريع لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونقوم بعمل محضر ضد صاحب الأرض الذي تسبب في حرق قش الأرز وفرض غرامة كبيرة عليه تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، بحسب حجم الأضرار التي وقعت بسبب الحريق، وترسل جميع محاضر إثبات الحالة إلى جهاز شؤون البيئة لتحرير محاضر للمخالفين، وتم عمل 183 محضرا بحرق قش الأرز خلال الفترة الماضية.

فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية

وواصل «سالم»: لذلك نقوم بعمل حملات توعوية وإرشادية بصفة مستمرة بعدم حرق قش الأرز، لما بسببه من أضرار كارثية، مثل تلوث الهواء، وأسباب صحية لأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة وغيرهم، وللحد من حرق قش الأرز فتحنا حتى الآن 106 مواقع لتجميع قش الأرز بالمحافظة، وفرتها الدولة من أجل الحفاظ على بيئة صحية خالية من التلوث.