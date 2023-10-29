وزيرة البيئة تشدد على التصدي لحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين

أجرى الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة، بناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة ميدانية لمحافظة الشرقية، يرافقه مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية وممثلي وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية لمتابعة محاور المنظومة بمركزي بلبيس والزقازيق، وذلك نظرًا لارتفاع حجم الحصاد للأرز بهم، ولمواجهة أية عمليات حرق مكشوف للمخلفات الزراعية، حيث جرى تفقد عدد من القرى بالمركزين شملت «ميت ربيعة، أولاد سيف، بردين، الغار، بيرلي، غزالة، صفط، الطاهرة، والشوبك»، بالإضافة إلى تفقد الوضع بمنطقة بني شبل، النوبة، الدهاشنة.

رصد عدد من الحرائق ببعض القرى

ورصد عدد من الحرائق بهذه القرى، وعلى الفور جرى السيطرة عليها من خلال اللجان المشكلة للسيطرة على أعمال الحرق المكشوف، وفريق الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، والتشديد على قيام جميع المحاور بتكثيف أعمال التوعية والمرور على جميع القرى، وفقًا لتقارير التنبؤ بالإنذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية.

متابعة محاور المنظومة بمحافظة البحيرة

كما مر الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شؤون الفروع بوزارة البيئة، وتابع طريق بنها الحر ثم التوجه إلى محافظه الغربية مركزي طنطا وكفر الزيات، كما تم متابعة محاور المنظومة بمحافظة البحيرة، وقد تم المرور على مركزي إيتاي البارود ودمنهور ومتابعة موقف الحصاد وتجميع وفرم قش الأرز، حيث بلغت نسبة الحصاد 95% من المساحة المنزرعة هذا العام، وتلاحظ قيام الفلاحين بفرم قش الأرز لاستخدامه كعلف للمواشي، وتم رصد بعض الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل تابع الدكتور محمد صلاح، معاون الوزيرة للشؤون القانونية، محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والغربية، وجرى رصد عدد من وقائع حريق للمخلفات على جوانب الطريق والترع، والسيطرة عليها من خلال المحاور المختصة وبتعاون من الأهالي، وتمت التوعية بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه والتنبيه على الأهالي بعدم الحرق والتخلص الأمن من تلك المخلفات، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين.