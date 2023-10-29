«البنك الزراعي» يوقع بروتوكولا لتوفير تغطية شبكة المحمول لسكان الريف

وقع البنك الزراعي المصري المملوك للدولة، بروتوكول تعاون بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف، بشكل عام في كل أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك، وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.

وقع الاتفاق عن البنك الزراعي المصري، السعدي المصري المستشار التنفيذي المشرف على الشؤون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول، وعن اتصالات من اتصالات مصر المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للشركة، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري بحضور سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وعدد من قيادات البنك ومسؤولي شركة اتصالات مصر.

استراتيجية البنك الزراعي المصري

وبهذه المناسبة أكد سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعي المصري التي تهدف في الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التي توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري في كل فروع البنك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كل سكان الريف المصري، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك، وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.

بروتوكول لتوفير تغطية لشبكة المحمول

وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له في القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة في الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف.