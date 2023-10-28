حسين فهمي: توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجاني «القاهرة» و«الشارقة» السينمائيين

أعلن الفنان حسين فهمي عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

وكتب حسين فهمي: بروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي رئيسة المهرجان.

وأضاف: الهدف من التعاون نقل الخبرات الفنية ومتابعة الأعمال القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية بما يحقق أهداف المهرجان في المجتمع.

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، منذ أيام خلال بيان إعلامي تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.