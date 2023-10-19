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لزيادة فرص الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين «الثروة المعدنية» و«المثلث الذهبي»

كتب:

مارينا رؤوف
09:27 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
خلال التوقيع

خلال التوقيع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي، من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث والتقييم والتنقيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الانشطة، ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة المصرية.

تبادل الخبرات واستثمار الثروات

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول.

وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم العمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن أعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة، للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار ثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.

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بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.