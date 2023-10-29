البرلمان يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بتقرير.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة للسجائر.

وأكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، أنَّه لم يتمّ منع السجائر المستورة والقانون ينظم الشرائح والمنتج المحلي من السجائر يغطي السوق وهي شريحة شعبية وتمّ التداول مع كل الأطراف قبل تعديل قانون القيمة المضافة على السجائر.

وناقشت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إذ تمّ مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية لأنّه كلما زادت الضرائب سوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكّدته الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتي أقرّت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالي يؤثر إيجابيًا على الصحة العامة.

وقال النائب مصطفى السلاب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ العالم يتجه الى رفع الضرائب وأسعار السجائر من أجل الإقلاع عن السجائر، وأنَّ هذا التوجه تتبعه مصر أيضًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الأخير وعدم انضباط الأسواق.

وأكّد «سالم»، أنَّ تعديل القانون بتعديل ريبة الجدول للقيمة المضافة على السجائر يحقق للدولة حصيلة تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة، مضيفًا أنَّ ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بسبب ارتفاع الدولار، مما أدى إلى تقليل الإنتاج من الشركة المنتجة، وتمّ عرض 30% للبيع من هذه الشركة لضخ استثمارات جديدة في صورة خامات لزيادة الإنتاج بالسوق المحلية، وتوفير السجائر.

وأضاف أنَّ الحكومة أكّدت أنَّه سيتمّ طباعة سعر البيع على عبوة السجائر مع ضرورة فتح الشرائح، مشددًا على أنَّ تعديل ضريبة الجدول بالقيمة المضافة على السجائر والتبغ يسهم في ضبط الأسواق ومنع التلاعب من بعض التجار.