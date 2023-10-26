رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغزة

أوضح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تعمل على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، وعلى طول خط الحدود اللبنانية.

استهداف عدة بلدات لبنانية

وأضاف بري بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، أن هناك استخدام للأسلحة والذخائر المحرمة دولياً، وتحديداً القذائف الفوسفورية والانشطارية ضد مساحات في خراج بلدات علما الشعب، رميش، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين ويارون، تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وسط استهداف واضح للأحياء السكنية والمدنيين اللبنانيين.

سياسة الأرض المحروقة

وواصل بري: «سياسة الأرض المحروقة تنتهجها إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، كما تنتهجها على طول خط الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة».

وأضاف أن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً هو برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة».

اتصال مع قيادة الجيش

وبحسب الوكالة فإن بري على اتصال مع قيادة الجيش ومع أجهزة وزارة الداخلية والدفاع المدني وجهاز الإطفاء في «كشافة الرسالة الإسلامية» من أجل المسارعة في إخماد الحرائق.