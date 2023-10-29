نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية اليوم

تقيم نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم، عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم، وذلك لإحياء بطولة الزملاء في فلسطين الذين يصرّون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

حفل تأبين شهداء الصحافة الفلسطينية

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين، أنَّها سوف تقيم تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وفي سياق متصل، أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما حدث من قطع لكل سبب التواصل معكم ومع أهل غزة الأبية، بهدف منع تغطية أكبر حرب إبادة جماعية في القرن الحالي، يخطط لها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غرة، وتريد تنفيذها بعيدًا عن وسائل الإعلام.

إيقاف المجازر ضد الصحفيين

وأعربت عن تتضامن لجنة الحريات مع نظيرتها في فلسطين بدعوة كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية، وألا ينتظروا كي يرسلوا لنا التعازي بفقدان شهود الحقيقة، بل أن يتحركوا فورًا ودون أي مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد.