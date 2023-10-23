نقابة الصحفيين تعلن تلقي تبرعات عينية من الدواء ومواد الإغاثة لدعم غزة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن المشهد الذي نراه الآن، هو مشهد كاشف لإنحياز الإعلام الغربي إلى الاحتلال الإسرائيلي، ووضع مبررات للجريمة التي تحدث ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

إجراءات نقابة الصحفيين المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأعلن البلشي خلال المؤتمر، الذي حضره ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بعض الإجراءات التي سوف تقوم بها النقابة المصرية ومن هذه الإجراءات:

1- بدء تلقى التبرعات العينية في مجال مواد الدواء والإغاثة.

2- بدء تدريب أول دفعة من الأطباء المتطوعين بالتعاون بين نقابة الأطباء المصرية والهلال الأحمر.

3-التبرع بجزء من مواد الحماية الخاصة بالصحفيين.

الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة

وأكد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء في فلسطين، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين .

وفي بداية المؤتمر، رحب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر، وأعضاء اتحاد الصحفيين العرب المشاركين اليوم في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين، وقال البلشي: «ما نقوم به في نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذي لا بد أن تمارسه النقابة المصرية»، مشيرا إلى أنه سوف يعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيين على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان.

وأضاف: «نحن أمام جريمة من بشع الجرائم التي تتم بحق شعب في التاريخ الحديث، وما يجري هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التناول الإعلامي، وهي جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وارضه المحتلة».

وأشار إلى أنّ الاعلام الغربي يمارس ترويج الأكاذيب، ويزيف الحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب، ومذابح حديثة، ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، قائلا: «كنا نتمنى أن يكون لنا دور أكبر من ذلك فنحن شركاء في الوجع ويجب أن نكون شركاء في الدفاع عن أرض يتم اغتصابها».

واستعرض البلشي بعض الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين في دعم الشعب الفلسطيني، «اليوم سيتم الإعلان عن بدء تلقي التبرعات العينية من صباح الغد في مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين».

وأكد أنّ نقابة الأطباء كذلك بدأت في تدريب أول دفعة من الأطباء للتعامل مع الحرب وضحايا العدوان على غزة، سواء داخل المستشفيات المصرية أو تعويض العجز في مستشفيات قطاع غزة.