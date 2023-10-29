موعد انتهاء انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.. الحكومة تكشف التفاصيل

كشفت الحكومة موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، موضحة أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارًا من أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في نفس الفترة من عام 2022، أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، ما نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية

وعن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

وأشار إلى أنَّ الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، لافتا إلى أنَّ ذلك يأتي حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن.