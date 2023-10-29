مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية.. جدول جديد
كتب:
كيرلس مجدى
03:10 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
أصدرت شركة الكهرباء بالإسكندرية، مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية، عبر جدول جديد للتسهيل على المواطنين التعامل خلال تلك الفترة، خاصة في الفترة المسائية وعند استخدام المصاعد.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عبر جدول رسمي جديد تم اعتماده بدءا من اليوم الأحد 29 أكتوبر، ويتم العمل به خلال الأيام المقبلة، وتصل فترة الانقطاع لمدة ساعتين في اليوم، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
مدة انقطاع الكهرباء في الإسكندرية
وتشهد مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عبر الجدول الجديد تعديل مواعيد فصل الأحمال، لتبدأ من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.
جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية
وتمثل جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في ذات المواعيد السابقة لكن بتعديل وحيد، يتمثل في بدء انقطاع الكهرباء ساعة مبكرة عن الموعد القديم.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، إذا كان ميعاد الفصل من قبل الساعة 12 ظهرا وحتى 1 ظهرا، فسيكون طبقا للجدول الجديد، بداية من الساعة 11 صباحا وحتى 1 ظهراً بمعدل ساعتين، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.
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