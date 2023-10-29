محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء تقنين أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كل الملفات المهمة، حيث تولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية، والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

التصدي لمخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عدد من الإدارات، حيث أكد ضرورة إسراع الخطى للانتهاء من تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذلك الإنتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من إستيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقاً للقانون وتحقيق أعلى نسبة انجاز للمحافظة.

رصد الإعلانات العشوائية

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، بمراجعة الإعلانات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية والتأكد من حصول أصحابها على الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء، والالتزام بالشكل المحدد من حيث اللون والمقاس، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشدداً على تستمرارا حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.