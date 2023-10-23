القليوبية تبحث آليات الإسراع في تقنين أملاك الدولة مع مركز التخطيط

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات، والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

ملفات التقنين

واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، مشيرا إلى إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث تقدم عدد 2800 مواطن، حيث تم معاينة 2665 طلبا، وكذلك 2182 طلب صالح للتقنين، وتم تحرير 832 عقدا نهائيا.

وأكد المحافظ أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة ستساعد كثيرا مع اللجنة المشكلة من قبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات، وتقدم مزيدا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها

وأكد «الهجان»، ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.

وأوضح، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجها بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

ومن جانبه، أشار مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين؛ للمضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.