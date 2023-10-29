كيف تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي؟.. «التعليم» توضح

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية عقد امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنه يرجع إلى المديريات التعليمية، مؤكدا ضرورة إعلان المديرية طبيعة الامتحان ما إذا كان يجرى تطبيقه بنظام البوكليت أو مثل العام الماضي.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع قيادات مديرية التعليم بمحافظة كفر الشيخ، ضرورة تكاتف الجميع لكي تسير العملية التعليمية بانتظام، مستعرضا جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل الأسرة وجذب الطلاب للمدرسة.

مجموعات الدعم المدرسي

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي وجه الوزير بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين، مشيرًا إلى أنه يجرى تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات وستكون مجموعات الدعم أحد أدوات التقييم.

المناهج التعليمية

وأكد الوزير أنه جرى اختيار أفضل المعلمين في مصر لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بإعلان جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم.