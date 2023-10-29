وزير التعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية في كفر الشيخ

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المدرسة الرسمية الدولية، كما تفقدا عدة مدارس أخرى بالمحافظة.

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، افتتح وزير التربية والتعليم، المدرسة الرسمية الدولية «IPS» بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية والتي تضم 544 طالبا ويبلغ عدد الفصول 42 فصلا، حيث تم تشغيل 21 فصلا حاليا.

مدرسة الشهيد محمد عاطف الثانوية التجارية تضم 1490 طالبًا

كما الوزير ومحافظ كفر الشيخ، بتفقد مدرسة الشهيد محمد عاطف الثانوية التجارية بحي غرب كفر الشيخ، والتي تضم عدد 1490 طالبًا على فترتين، الفترة الصباحية للطالبات والفترة المسائية للطلاب البنين، ويبلغ عدد الفصول بها 21 فصلا، كما تفقدا معمل الحاسب الألى، وقاعة متعددة الأغراض بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجها لتفقد مدرسة «الشهيد أحمد فتحي عدوي الابتدائية» بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتضم عدد 530 طالبا ويبلغ عدد الفصول 11 فصلا، حيث تفقدا فصلا لمرحلة رياض الاطفال، وقاعة المشاهدة.

وخلال الجولة التفقدية للمدرستين، أجرى الدكتور رضا حجازي واللواء جمال نور الدين حوارا مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على أسلوب الشرح بالفصول ومدى استفادتهم من المعلمين.