«التعليم العالي»: الأعلى للجامعات وجه بمواصلة مداهمة الكيانات الوهمية

أشاد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة التي أسفرت عن إغلاق العشرات من الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات وتقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانوني وتمنح شهادات غير معترف بها، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الرصد الإعلامي للكيانات الوهمية، والتي ترصد الأنشطة التسويقية والدعائية لهذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، موجها بمواصلة الحملات للحد من انتشار تلك المؤسسات غير القانونية.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تعمل طوال أيام الأسبوع لملاحقة وتتتع أي كيان تعليمي وهمي يقوم بتقديم الخدمة أو منح شهادات مزورة، لافتا إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2015، نجحت في مجابهة وغلق أكثر من 370 كيانا تعليميا غير مرخص بالتنسيق مع الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة للمخالفين.

وقال عطا، إنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات التواصل مع الوزارة عبر المنصات المختلفة للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية المختلفة سواء في الداخل أو خارج مصر، منوها بأن كافة المؤسسات والجامعات والأكاديميات المعترف بها والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والمجلس.