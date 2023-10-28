«التعليم العالي»: انتظام العمل في الجامعات الخاصة ولا يمكن استرداد المصروفات

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي، انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات، وفقا للقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن الجامعات انتهت من أعمال القبول والتسكين للطلاب، موضحة أن لايمكن للطالب استرداد قيمة مصاريف الفصل الدراسي بعد مرور شهر من بدايته، حال الرغبة في التحويل أو سحب الملف الخاص به من الجامعة.

الجامعات الخاصة انتهت من رفع كل المقررات الدراسية

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بمواعيد امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الأول وفقا للجدول الزمني المعلن، لافتة إلى أنه لا تعديل أو تغيير فيها، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيرة إلى أن الجامعات انتهت من رفع كل المقررات الدراسية وتحديثها على المنصات التعليمية التابعة لها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، سيجري إتاحة باب التقدم للالتحاق بالكليات والتحويل المناظر وغير المناظر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.