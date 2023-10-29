إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

إيقاف حركة الملاحة والأنشطة البحرية

كما جرى إيقاف حركة الملاحة والأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.