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وزير الأوقاف لأهالي نويبع وشيوخ قبائل سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

كتب:

إسراء سليمان
04:32 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، عقب صلاة الجمعة اليوم، حيث حيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وقوف الأهالي خلف الرئيس السيسي 

وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه.

تنمية سيناء في عهد السيسي

ولفت إلى أن هناك جهود مبذولة في عهد الرئيس لإحداث تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.