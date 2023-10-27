وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الصديق بمدينة نويبع

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور شوقي إبراهيم علام مفتى الجمهورية، المجمع الإسلامي لمسجد الصديق بمدينة نويبع، حيث تم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، على هامش الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

مواصفات المسجد

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المجمع الإسلامي لمسجد الصديق تم بناؤه على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ليستوعب 10 آلاف مصلٍ، ويحوي 4 مآذن وقبة كبيرة ومجموعة قباب صغيرة ويعد تحفة معمارية، كما ضم مساحات لاند سكيب وزراعات.

كما تستعد محافظة جنوب سيناء لافتتاح مساجد أخرى، منها مسجد البحراوي بمدينة نويبع ومسجد سرابيط الخادم بمدينة أبو زنيمة.

اعتماد 4 مساجد بجنوب سيناء

كما سلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد لـ4 مساجد بجنوب سيناء هي مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد المصطفى بشرم الشيخ ومسجد الروضة في الطور ومسجد الهدى في دهب، وتم تكريم المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم الشيخ محمد علي محمد الشاذلي والشيخ محمد حمزة محمد عبد الوهاب وعزة محمود عزمي فرغل.