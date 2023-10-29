«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 2000 طالب في غزة منذ 7 أكتوبر

أصدرت وزارة التعليم في فلسطين، بيانا، صباح اليوم الأحد، توضح فيه عدد الشهداء من الطلاب والذين وصلوا إلى 2000 طالب ضمن 10 آلاف شهيد ومفقود في قطاع غزة، في الوقت نفسه أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن نحو 73% من الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين وجرى إصدار بيان الخميس الماضي بأسماء نحو 2000 طفل ردا على المزاعم الأمريكية بأن أعداد الأطفال الذين يتم الإعلان عن استشهادهم في أحداث غزة مبالغ فيها.

عدم التوافق على الهدنة والإفراج عن المحتجزين

وكشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية عن أن دولة الاحتلال وافقت على هدنة ليوم واحد شريطة أن يوجود إشراف دولي، وتجرى مفاوضات مصرية قطرية للإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وبينت المصادر أن المقاومة طلبت تهدئة 5 أيام مقابل أقل من 100 أسير ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

إسرائيل تقطع الإنترنت للعمل على زيادة قصف غزة

وأعلن الاحتلال قطع الإنترنت مساء الجمعة عن قطاع غزة من أجل القصف المستمر لتصفية المقاومة الذين أعلنوا أنهم متواجدون في القطاع ولم يخرجوا وينتظرون دخول قوات الاحتلال التي عملت على الدخول بريا بشكل جزئي وسط تخوفات من ارتفاع أعداد القتلى من جيش الاحتلال والذين وصل عددهم إلى 1400 شخص حتى الآن منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.