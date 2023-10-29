دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين في ندوة «المرأة تقود» بمحافظة القاهرة

عقدت محافظة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الندوة التعريفية لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية بحضور اللواء أيمن الأطفيحي، مستشار المدير التنفيذي لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

استهل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة، وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الندوة أن القيادة السياسية تسعى دائما لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا وذلك من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أطلق على عام 2017 عام المرأة لتكون نقطة انطلاق ودافعًا، لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية.

وأضاف أن برنامج المرأة تقود بالمحافظات، والذي يؤهل السيدات على مستوى الجهات للعمل بمحافظتهن ينفذ من خلال تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يسعى هذا البرنامج لتنمية المهارات وصقلها.

رفع كفاءة المجتمع

وأضاف محافظ القاهرة أن تمكين المرأة يأتي في الأطر المناسبة للارتقاء بها اجتماعيًا وسياسيًا، وليكون له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة المجتمع والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن المجتمع المصري بما يمتلكه من تراث حضاري عريق حرص على توفير كافة المقومات لتحقق المرأة واجبها الوطني، مضيفًا أن الدولة المصرية تعزز دور المرأة بالمجتمع بما لديها من مقومات لذاتها ومكانتها وبما يكفل لها تحقيق أهدافها من الفرص المتاحة والتي وفرتها الدولة لها.

وأكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات الماضية ومنذ عشر سنوات، حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل كقيادية تنفيذية.