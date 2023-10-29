«كل شيء مباح في الحرب».. شعار يرفعه الاحتلال الإسرائيلي في وجه الشعب الفلسطيني

غارات جوية وأسلحة غير مشروعة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عبر سلسلة من الغارات الجوية، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الوقود إلى المدنيين.

منذ السابع من أكتوبر الجاري، يواجه أهالي غزة مصيرا مجهولا حربا دامية لا تتوقف، وخيم الحزن على الجميع جزعا على فراق الأحباب وخوفا من القادم وسط دمار وخراب يسودان المشهد ويحكي حجم المعاناة التي حلت فى القطاع وأهله، وفقا لتقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

12 ألف طن من المتفجرات

وأفاد التقرير، بأنه وفقا لآخر تقديرات، فإن الاحتلال ألقى على القطاع ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات ما ألحق الدمار الكلي لقرابة 30 ألف وحدة سكنية وتضرر 50% من الوحدات السكنية التي باتت غير صالحة للسكن، ما أجبر نحو 70% من السكان على النزوح القسري بواقع أكثر من 1.5 مليون فلسطيني فارين إلى مراكز الإيواء، ومرافق ومنشآت عامة وخاصة منها المستشفيات التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين.