وزير الصناعة بالبرلمان: نستورد ورق بـ650 مليون دولار سنويا

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجّه بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه جرى التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.

استيراد مسامير بـ20 مليون دولار

وقال سمير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، إن مصر تستورد ورق بـ650 مليون دولار سنويا كما تستورد مسامير بـ20 مليون دولار وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليا.

وقال وزير التجارة والصناعة: «نعمل منذ اليوم الأول على توحيد جهات الولاية»، موضحا أن المصنع يجب أن يتحدث مع جهة واحدة في الدولة حتى يبدأ عمله.

جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على سلاسل الإمداد في العالم

وأضاف سمير، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في العالم كله وبعدها تأثر القطاع الصناعي بسبب ما يسمى خروج بعض الأموال الساخنة، إذ تسببت هذه الأزمة في تأخير تلبية طلبات المصنعين من النقد الأجنبي.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن معدل الصناعة ارتفع إلى أكثر من 16% بالنسبة للناتج القومى المحلى بعدما وصل إلى 11% بسبب الأزمات المستوردة من الخارج.