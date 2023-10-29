انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة الدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أنه جرى اليوم انطلاق فعاليات اللقاء الثاني من المؤتمر الوطني للنشء النسخة الثانية تحت شعار بناء جيل، بعد أن جرى تنظيمه من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.

فعاليات اللقاء الثاني من المؤتمر الوطني للنشء بالدقهلية

وأشارت «عثمان» في بيان، إلى أنه جرى تنفيذ اللقاء بمركز شباب كفر الصالحات التابع لإدارة شباب بني عبيد بمشاركة أكثر من 300 طليع وطليعة من مراكز الشباب التابعة للإدارة، ويهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء الفتية والفتيات في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى محافظة الدقهلية بمجموعة من المهارات اللازمة لثقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

وأوضحت أن محاور اللقاء الحواري الأساسية جاءت حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي والثقافة وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.

واختتم اللقاء باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر على المستوى القومي بالقاهرة لتمثيل محافظة الدقهلية.

والجدير بالذكر أن الشركاء المستهدفين من هذا المؤتمر هي كالتالي:

- وزارة التربية والتعليم.

- وزارة الاتصالات .

- وزارة الدولة للإعلام.

- وزارة التخطيط.

- الشئون المعنوية .

- الدفاع الشعبي .

- مؤسسات المجتمع المدني.