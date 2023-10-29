التموين تطرح 10 آلاف طن قمح للمطاحن

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر منصة البورصة المصرية للسلع، اليوم الأحد، جلستها رقم 89 لتداول القمح الروسي الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

التموين توضح سعر طن القمح في بورصة السلع

وتعتاد وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، عقد جلسة للتداول على سلعة القمح المستورد بنحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11 ألف جنيه للطن.

وتستهدف وزارة التموين من إتاحة القمح الروسي لمطاحن القطاعين الخاص والعام، أن يجرى طرحه بسعر عادل لهم من خلال البورصة المصرية للسلع لضبط أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.

تفاصيل جلسات التداول على السلع

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قالت في كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات»، إن حجم عمليات التداول في منصة البورصة السلعية بلغ أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه، موضحة أن إجمالي جلسات التداول على السلع التي تمت في البورصة المصرية للسلع، كما يلي:

- القمح الروسي والأوكراني: تداول مليون طن بقيمة 10.6 مليار جنيه.

- ذرة صفراء روماني واوكراني: تداول 508.56 طن بقيمة 639 مليون جنيه.

- الذرة الصفراء والردة: تداول 660.12 طن بقيمة 127 مليون جنيه.

- السكر الأبيض: تداول 210.32 طن بقيمة 784 مليون جنيه.

- كسب الفول الصويا: تداول 200 طن بقيمة 4.6 مليون جنيه.