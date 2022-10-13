«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عروض وزارة التموين لبيع القمح والدقيق

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مجموعة من الآليات لضبط السوق وأسعار القمح والدقيق الفاخر استخلاص 72%، المستخدم في صناعة الخبز الفينو والسياحي وكذلك صناعة المكرونة، إذ أقرت الآليات الجديدة عروض من وزارة التموين لبيع القمح والمصانع والمخابز، بشروط.

آخر قرارات وزارة التموين عن سعر القمح

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، مجموعة من الأسئلة حول آخر قرارات وزارة التموين عن سعر القمح والدقيق، كالتالي:

- ما هو موعد فتح باب طلب القمح والدقيق من وزارة التموين؟

يتم التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية، بداية من 15 أكتوبر الجاري ولمدة شهر.

- من هي الجهات التي يحق لها شراء القمح من وزارة التموين؟

باب شراء القمح مفتوح من جانب هيئة السلع التموينية لمطاحن إنتاج دقيق الخبز الفينو والسياحي، ومصانع المخبوزات، ومصانع الحلويات، وأيضا مصانع المكرونات.

أسعار بيع القمح أو الدقيق من وزارة التموي

- ما هي أسعار بيع القمح أو الدقيق من وزارة التموين؟

شراء القمح لإنتاج الدقيق الفاخر 72%؜، بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، فيما يأتي سعر بيع الدقيق ‏الفاخر 72% بسعر 10 ‏الآلف جنيه للطن.

- كم يبلغ سعر الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية؟

سعره أيضا 10 ‏الآلف جنيه للطن اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/10/2022.

- هل وضعت وزارة التموين شروط للجهات الراغبة في الشراء؟

اشترطت وزارة التموين ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، فضلا عن ضرورة أن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة مورده لصالح منظومه السلع التموينية.

- ما هي أهمية القرارات والآليات السابقة؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القرارات السابقة ستسهم في ضبط الأسواق والاسعار للقمح والدقيق الحر خلال الفترة القادمة.