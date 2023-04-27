بدء توريد القمح في الإسكندرية.. و«التموين» تأخذ عينات للفحص (صور)

بدأ موسم توريد القمح المحلي في الإسكندرية لهذا العام، اليوم الخميس، وذلك بمتابعة من قبل محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، اللذان أجريا جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام و كذلك تفقد اعمال لجان الاستلام.

جاء ذلك بمرافقة كل من المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمهندسة أماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين.

لجان استلام القمح في الإسكندرية

وبحسب بيان تموين الإسكندرية، فإنه جرى تفقد أعمال لجان الاستلام التي تتكون من عضو من مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيسا وعضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية وعضو من البورصة السلعية كأعضاء.

أخذ عينات من القمح للفحص وتحديد الرتبة

وبدأت الجولات بزيارة الي صومعة الكينج مريوط حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلي الصومعة ووزنها وأخذ عينات للفحص وتحديد الرتبة والتفريغ على النقرة وشرح واف على لوحة التحكم للتحكم في التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا و الصرف.

وتوالت الجولات إلى بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة ومتابعة عمليات وآليات التوريد.

فيما أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، أنه يتوقع موسم توريد قمح مميز هذا العام نظرا الاستعدادات والسعات التخزينية المعدة لهذا الشأن.