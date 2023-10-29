أمينة الفتوى: الآباء والأمهات يجب أن يكونوا قدوة لأولادهم (فيديو)

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى، وعضو أمانة لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوالدين يجب أن يكون بينهما وبين أطفالهما متابعة آمنة، عبر كلمة سر تتلخص فى صداقة مع أطفالهما، لافتة إلى أن هذا الأمر سيجعل الأطفال يروون لآبائهم كل أسرار حياتهم بما فيها أخطاؤهم، خاصة فى فترة المراهقة، مؤكدا أن الآباء والأمهات يجب أن يكونوا قدوة لأولادهم.

كلمة السر في تعامل الوالدين مع أبنائهم

وأوضحت أمينة الفتوى، وعضو أمانة لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، فكل أبنائه بنات، فكان يصفهن بالمؤنسات الغاليات، فلو وقفنا على هذين الكلمتين نعرف إن الأنس يأتي بالكلام والحوار مع الأولاد، والغالي يأتي بالتقدير لازم نقدر أبناءنا ونمدحهم في تصرفاتهم الجيدة، وهذا مفتاح التعامل مع أولادنا».

أمينة الفتوى: يجب احتواء الأبناء

وأشارت إلى أن الآباء والأمهات يجب أن يكونوا قدوة لأولادهم، مشددة على ضرورة احتواء الأبناء وإبراز الصفات الحسنة التي يمتلكها الوالدان إلى الأبناء حتى يتعلموا منها.