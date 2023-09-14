أمين الفتوى بدار الإفتاء: فيه بنات كرهت الزواج بسبب مشاكل الوالدين

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده وجود مشاكل مع زوجها وصلت إلى هجرانها في الفراش وترك الأبناء دون رعاية، فما حكم الشرع في ذلك وما التصرف معه؟

لا تبينوا أزمات الزواج

وقال أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لازم الزوج والزوجة، ياخدوا بالهم إن الأولاد بيفهموا وبيعرفوا إن فيه مشاكل، كل ده بينعكس علىهم في الحياة، والتعليم وكمان في تكوين أسرة بعد ذلك، نتيجة التعب النفسي اللي حدث لهم».

أضاف عويضة عثمان: «فيه بنات وصلت إنها بترفض الزواج نتيجة اللي شافوه من مشاكل بين آبائهم، ليه نحسس أولادنا بمشاكلنا، لو في مشكلة اهجر داخل الغرفة بلاش تخرج من الغرفة، المفروض مشاكلهم تكون في إطار الغرفة ولا تخرج عنها».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.