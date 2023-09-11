عمل تفعله من المنزل يعادل أجر حجة وعمرة كاملتين.. منها بر الوالدين

يسعى المؤمن دائمًا إلى الفوز بالثواب، ويبحث عن الأعمال التي يقوم بها حتى يظفر برضى الله سبحانه وتعالى، وأن يكسب العديد من الحسنات ويفوز الفوز العظيم من الله سبحانه وتعالى ويحظى برضى الله عز وجل.

أجر حجة وعمرة من المنزل

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن بعض الأفعال التي تعادل أجر الحج والعمرة، والتي يستحب أن يداوم عليها المسلم حتى ينال الأجر ومنها صلاة الفجر في جماعة.

وأكدت أن من ضمن الأفعال التي يستحب المداومة عليها ذكر الله مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ».

ذكر الله بعد الفجر للشروق

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أهم الأفعال التي تعادل الحج والعمرة هو المداومة على الصلاة في جماعة، وخاصةً صلاة الفجر والجلوس لذكر الله حتى موعد الشروق.

الأزهر يوضح فضل بر الوالدين

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في منشور له، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن عدد من الأفعال التي يفعلها المؤمن وتكون بمقام الحج والعمرة.

وكان من ضمن هذه الأفعال بر الوالدين، مستشهدًا بأنه قد أتى رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه فقال: هل بقي أحد من والديك قال أمي، قال: «فاتق الله فيها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا دعتك أمتك فاتق الله وبرها».