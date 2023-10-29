وزير الري: 74% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «التحول الناجح لجدول أعمال المياه» المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وزارة الري: 74% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالماء

وأكد سويلم على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بدول العالم، والتي أظهرت أن 74% من الكوارث الطبيعية بين عامي 2001 و 2018 ارتبطت بالمياه سواء الفيضانات أو الجفاف، متسببة في أكثر من 166 ألف حالة وفاة وأثرت على حياة 3 مليارات إنسان، وخسائر اقتصادية تبلغ 700 مليار دولار، وبين عامي 1970 و 2019 تم تسجيل 1672 كارثة في أوروبا و 3454 كارثة في آسيا و 1695 كارثة في أفريقيا.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات، التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام «2018 و 2019 و 2020» وصولاً إلى أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي 2021 و 2022.

وزارة الموارد المائية والري

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.

وقد تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتباراً من شهر فبراير 2023 ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو 2023، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في إفريقيا، حيث يعاني 18% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر 429 مليون إفريقي لمياه الشرب و 800 مليون لخدمة الصرف الصحي.

وتعقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر 2023 بكينيا بمشاركة مصرية، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس لـ«الامكاو».

واستعرض سويلم، محاور المبادرة الستة والتي تتضمن مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe، ودورها في تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، مشيراً لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط بين المياه والزراعة والغذاء.