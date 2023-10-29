وزير الري يلتقي نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بيلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأشاد هاني سويلم، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اسبوع القاهرة للمياه بالدعم الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا بالمجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، موجها الشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وقيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذي يتناول نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات.

تزايد إقبال الدول والمنظمات للانضمام للمبادرة

وأشار سويلم، إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول.

وأضاف وزير الري، أن اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه، يعد فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها في مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة، كما سيتم البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف قادة المياه والمناخ، خلال فعاليات COP28.