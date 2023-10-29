رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الري يلتقي نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

كتب:

محمد أبو عمرة
06:51 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بيلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأشاد هاني سويلم، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اسبوع القاهرة للمياه بالدعم الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا بالمجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، موجها الشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وقيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذي يتناول نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات.

تزايد إقبال الدول والمنظمات للانضمام للمبادرة

وأشار سويلم، إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول.

وأضاف وزير الري، أن اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه، يعد فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها في مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة، كما سيتم البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف قادة المياه والمناخ، خلال فعاليات COP28.

اقرأ المزيد:

«الزراعة»: حصاد 18 ألف طن زيتون في شرق قناة السويس

«الزراعة» تحذر المزارعين من انتشار الآفات والأمراض في الخريف

«الزراعة» تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح خلال الموسم الجديد

«الزراعة» تبحث العلاقة بين التغيرات المناخية والخريطة المرضية على النبات

«الزراعة»: إطلاق 8 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بـ115 جنيها للكرتونة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.