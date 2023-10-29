وزير الري يترأس اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي

أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، خلال ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري، المصري الهولندي والذي جرى خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية «JCAR».

أسبوع القاهرة للمياه

أشار «سويلم»، خلال الجلسة التي عقدت على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لتشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية.

وأضاف، أنه جارٍ العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.