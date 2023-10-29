«حصيلة العدوان» 8005 شهداء.. و«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية مكثفة لوقف النار

عادت الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع «غزة» بشكل تدريجى، صباح اليوم، وسط أوضاع كارثية، إذ أكد ممثلو الهلال الأحمر الفلسطينى أنَّ نفاذ المساعدات للقطاع ضعيف ولا يغطى إلا 3% فقط من احتياجات القطاع الطبى، ويعانى السكان نقصاً شديداً فى الخبز بعدما دمرت قوات الاحتلال 14 مخبزاً.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» إن معبر رفح شهد، اليوم، عبور 10 شاحنات مساعدات للجانب الفلسطينى، فيما قالت مصادر رفيعة المستوى للقناة إن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى «غزة» خلال الأسبوع الجارى، وهناك اتصالات مصرية مكثفة مع كل الدول والأطراف المعنية دولياً وإقليمياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن هناك 2000 طالب استشهدوا و70 من الكادر التعليمى، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 117 من الكوادر الطبية منذ يوم 7 أكتوبر، لتصل المحصلة إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الوضع فى قطاع غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة، وتابع: «أكرر النداء لإنهاء كابوس إراقة الدماء فى غزة».

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى، إن هناك نقصاً شديداً فى الوقود، والوضع صعب لأن هناك قطعاً للاتصالات وتصعيداً كبيراً فى العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهدافاً لكل المنشآت، متابعة: «قبل الأحداث كان المخزون فى المحلات التجارية يكفى بضعة أيام، والآن معظم هذه المواد الغذائية ربما تكون نفدت تماماً من المحال التجارية، وبسبب نقص الوقود هناك نقص شديد فى توفير الخبز، فقبل هذه الأحداث كنا نتعامل مع 23 مخبزاً، والآن أصبح هناك مخبزان فقط».

من جانبهم، قال مسئولون أمريكيون إن الاحتلال الإسرائيلى أوقف خطط غزو واسع النطاق لغزة واستبداله بتوغلات برية محدودة، فيما صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن النشاط البرى فى غزة معقد، ويتضمن مخاطر على قوات الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن اندلاع حريق داخل مبنى فى مدينة رمات جان، بعد تعرضها لقصف صاروخى، ما أسفر عن إصابة مستوطن فى هرتسليا خلال هروبه إلى الملاجئ، وقامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين فى مخيم عسكر بحى نابلس، كما سقط 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مداهمات بالضفة الغربية.