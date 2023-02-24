أمين عام «مجلس الشهداء والمصابين» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نقدم رعاية اجتماعية لـ 8 آلاف أسرة

قال اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس يقدم رعاية اجتماعية لنحو 8 آلاف أسرة شهيد ومصاب، لافتا إلى أن المجلس لديه قاعدة بيانات وموقع إلكتروني ومقر خدمي للتواصل المباشر.

تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المجلس ينظم رحلات لأسر الشهداء والمصابين لمواقع ثقافية ومتاحف ومواقع ترفيهية، وبعض الرحلات تكون ليوم واحد أو رحلات مشتى أو مصيف.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم رحلة لمرسى مطروح بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وجار التجهيز لرحلة إلى الأقصر وأسوان مجانا، بما فيها الانتقالات، وهو نوع من أنواع التخفيف عن هذه الأسر واعترافا بفضل الشهداء والمصابين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

تكريم أمهات المصابين والشهداء

وأوضح أن المجلس ينظم بعض اللقاءات مع أسر المصابين والشهداء مثل يوم الشهيد أو عيد الأم، وجرى تنظيم حفل في حديقة الحيوان لتكريم أمهات الشهداء والمصابين.