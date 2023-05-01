مدير مصنع «سويتانا»: 5 آلاف عبوة شكولاتة هدية لأهالي الشهداء و«حياة كريمة»

هنأ المحاسب محمد إبراهيم عبدالله، رئيس مجلس إدارة مصنع «سويتانا» لتصنيع الحلوى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، متابعًا: «مصنع سويتانا يختص بصناعة الحلوى والشكولاتة، ونوفر 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونستهدف توفير 1000 فرصة عمل العام المقبل».

وتابع: «يتمّ إنتاج 200 ألف عبوة شهريًا، وسنصل على نهاية هذا العام إلى إنتاج 2 مليون عبوة شهريًا، المصنع يوفر 120 مليون جنيه فاتورة استيرادية، ويغطي نسبة كبيرة من السوق المحلية، نستهدف تصدير المنتجات في نهاية هذا العام بحوالي 5 مليون دولار، وعلى أول عام 2025 سنصل 20 مليون دولار».

وأكّد فخره بكون منتجات المصنع مصرية وبعمالة مصرية ومعدات أغلبها مصرية على أرض مصر وبجودة المنتجات العالمية، متابعًا: «نفسنا حضرتك تشرفنا لتذوق منتجاتنا ذات الجودة العالية للغاية، وحلمنا أن حضرتك تشرفنا»، موجهًا الشكر لمبادرة «ابدأ» على دعنها المستمر ومساندتها إذ أنها تعد سبب أساسي لظهورنا اليوم، وهناك مزيد من التعاون في الفترة القادمة بمجالات أكبر.

وتابع: «نطلب من الرئيس السيسي طلب وهو إهداء 5000 عبوة شكولاتة لأهالي الشهداء ومبادرة حياة كريمة، 2500 لأهالي الشهداء و2500 عبوة لحياة كريمة».