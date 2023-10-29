وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم لسد العجز

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشأن مسابقة اختيار المعلمين الجدد لسد العجز داخل المدارس، والتي قد تقدم لها نحو 150 ألف شخص من الخريجين، وذلك طبقًا للتخصصات المطلوبة من قبل وزارة التعليم.

وقال «حجازي» إنه جرى اختيار من بينهم نحو 28 ألف متقدم بشكل مبدئي، وذلك قبل الاختبار النهائي للمهارات، واللغة الأجنبية، وغيرها من الاختبارات الأخرى المكملة، لافتاً إلى أنه جرى الاختيار من بينهم نحو 15 ألفا و552 معلمًا مع «الرأفة»، على حد تعبيره، وذلك نظرًا لعدم وصول من وقع عليهم الاختيار إلى المستوى المستهدف ولكنه مقبول.

التدريب والمهارات صناعة معلم محترف

وأوضح الدكتور «حجازي»، خلال مناقشته رسالة دكتوراه، اليوم الأحد، داخل كلية التربية العامة، في جامعة كفر الشيخ، أن المعلم يجب أن يكون محترفا في مختلف المهارات، والتي منها الإدراك، والمعرفة، موضحاً أن العالم يحتاج لمعلم ذات خبرة علمية، ولدية أيضا مهارات شخصية، في كافة نواحي الحياة، والتي من ضمنها الإبداع والتطور المستمر.

التميز عنوان واضح

وأشار وزير التربية والتعليم، أن التميز في العمل من قبل المدرسين يحتاج إلى عناوين وخطوط عريضة واضحة، حتى تصبح مصر في مقدمة الدول من حيث النهوض بالعملية التعليمية، والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود، لنصل إلى المستوى الرفيع.