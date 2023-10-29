وزير التعليم من كفر الشيخ: الذكاء الاصطناعي أول مرحلة نحو المستقبل

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن كليات الذكاء الاصطناعي هي المرحلة الأولى نحو المستقبل للحصول على عمل جيد يواكب مجريات العصر الحالي.

تطوير الذات

وأوضح «حجازي»، خلال مناقشة لرسالة دكتوراه، من داخل كلية التربية العامة، في جامعة كفر الشيخ، أن الذكاء الاصطناعي يطور الذات نحو التعليم المتميز، موضحا، أنه ييسر التعليم لمساعدة المدرس نحو شرح المناهج الدراسية بسهولة، مشيرا إلى أن التعليم يحتاج إلى مزيد من إدخال التكنولوجيا التي تساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التعليم.

وتابع أن الإنسان هو محور تقدم العملية التعليمية، والتي يشارك المعلم فيها بالبناء نحو العلم، مشيرا إلى أن التكنولوجيا هي جزء من تقدم العملية التعليمية، والتي يستخدمها المعلم، ويطبقها التلاميذ والطلاب، علاوة علي أنه يجب أن يضع المعلم بصمته في شرح المناهج الدراسية، والتي يشعر بها كل طالب ويفهمها بشكل ميسر.

وأوضح أن تطوير العملية التعليمية هي أمر جلل، بهدف مواكبة مجريات البحث التعليمي المتطور، وهو أمر مرتبط بتطوير الذات من أفكار هادفة وارتقاء بمستوي مهارات تعلم المعلم للغات الأجنبية والأفكار العامة، وكذلك تعلم مهارات الحوار والنقاش العلمي مع التلاميذ، لتوصيل مناهج التعليم بمعايير ثابتة لفترات زمنية تهدف لتطوير منظومة التعليم بشكلا عام كل فترة.

مناقشة رسالة دكتوراه

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم، من داخل كلية التربية العامة، في جامعة كفر الشيخ، وذلك خلال مناقشة رسالة دكتوراه كمناقش خارجي، لرسالة عنوانها «تطوير برنامج إعداد معلمي الكيمياء باللغة الإنجليزية في ضوء المعايير الدولية وأثره في تنمية مهارات معلم المستقبل»، وذلك للباحثة هالة محمد عمارة، المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس الكيمياء وتكنولوجيا التعليم بالكلية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مصطفى الشيخ، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، بكلية التربية، بجامعة كفر الشيخ، مشرفا، والدكتور محمود إبراهيم عبد العزيز، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية، جامعة كفر الشيخ، مناقشا.