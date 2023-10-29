تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بـ«قصر ثقافة الزقازيق»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجباً وطنياً وحقاً من حقوق الإنسان يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي وتأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

أشاد المحافظ بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك» لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة للمشاركة في فعاليات تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بالمحافظة والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم المدني ومديرية الشاب والرياضة بالشرقية بقصر ثقافة الزقازيق.

أوضح سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن الشباب عنصر حيوي في المجتمع لقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أهمية مشاركتهم في الحياه السياسية وكذلك الحملات الانتخابية ومتابعة الأمور السياسية وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية والمناقشات السياسية والانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية هويتهم وتطوير قدراته وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

بينما أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تستهدف تنفيذ 162 لقاء حواري بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ونشر الوعي والتثقيف السياسي بأهمية المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.