موعد وأماكن تنظيم لقاءات «شارك الكلمة كلمتك» لتعزيز المشاركة السياسية 

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية موعد وأماكن اللقاءات الحوارية الخاصة بفعاليات «شارك الكلمة كلمتك»؛ لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب والأندية بمحافظة القليوبية، والتي من المقرر أن تنطلق في 31 اكتوبر الجاري بمشاركة خبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري.

موعد انطلاق لقاءات شارك الكلمة كلمتك بالقليوبية

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنّ أماكن تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة بالقليوبية من المقرر أن تنطلق اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري حتى 28 نوفمبر المقبل داخل عددٍ من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أماكن لقاءات شارك الكلمة كلمتك بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن أماكن لقاءات شارك الكلمة كلمتك بالقليوبية كالتالي :

- لقاء العاصمة 31 اكتوبر قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب ببنها.

- إدارة بنها 6 نوفمبر مركز شباب كفر بطا.

- إدارة القناطر 11 نوفمبر مركز شباب ياسوس.

- إدارة شبين القناطر 15 نوفمبر مركز شباب مدينة شبين القناطر.

- إدارة طوخ 21 نوفمبر نادي شباب طوخ.

- إدارة شبرا 28 نوفمبر مركز شباب 15 مايو.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أن الحملة تحمل شعار «شارك الكلمة كلمتك » في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تهدف إلي نشر الوعي والتثقيف السياسي؛ لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أكد الصبروط أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجب وطني ومسؤولية ضمن واجبات المواطنة حيث تشمل جميع فئات الشباب بالقليوبية، مشيرًا إلى أنّ المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع امانة يساعد أدائها في توظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجا يحتذى به أمام كل دول العالم.