«آداب الوادي الجديد» تنظم ندوة «المشاركة السياسية ركيزة لاستقرار المجتمع»

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان «المشاركة السياسية ركيزة لاستقرار المجتمع»، تحت شعار «صوتك مستقبل.. انزل شارك»، وحاضر بها الدكتور مصطفى محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وأزهار عبد العزيز مديرة مركز إعلام الخارجة، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية الإيجابية

وقال الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، خلال كلمته في الندوة، إن الهدف من عقد هذه الندوة هو تحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.

وأكد الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة بكلية الآداب، خلال كلمته، ضرورة المشاركة الواعية والإيجابية للطلاب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وعدم الاستجابة للدعوات الهدامة بالعزوف عن المشاركة، حيث تمثل مشاركتهم السياسية رسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.

المشاركة السياسية تعمل على تنمية وتقدم الشعوب

وفي السياق ذاته، تحدثت مدير مركز إعلام الخارجة أزهار عبد العزيز، عن أهمية المشاركة السياسية في التنمية وتقدم الشعوب، فلا يمكن أن يمضي ركب التنمية في المجتمع دون مشاركة الشباب في جميع تحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه تتطرق دكتور مصطفى محمود خلال الندوة إلى عدة محاور، منها: مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الطالب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.