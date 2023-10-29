أبرز تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في غزة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، بعد محاولة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتستعرض «الوطن»، تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في السطور التالية:

تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

- أتمنى زيارة القطاع للقاء من يعانون من المواطنين، للوفاء بالتزام المحكمة تجاههم بتحقيق العدالة.

- منذ أكثر من عامين تقوم المحكمة بالتحقيق في وقائع تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتتحرى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان.

- أُتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، الذين بدلًا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة.

- المعاناة لا توصف في غزة والوضع مرعب ومخيف، والفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، ولا يمكن الصمت على ذلك.

- يجب حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، وعلى إسرائيل التزام قانوني بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولًا أمام القانون الدولي.

- أُطالب إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وكل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها.

- نقوم بالتحقيق في كل المعلومات التي تأتي إلينا من أجل القول للعالم بأن الالتزام بالقانون ليس أمرًا انتقائيًا.

- أنا قلق لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أنه يجب حماية المدنيين الأبرياء.

- أدعو الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات.

- التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، وأدعو كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، فلا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي.

- يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون.

- العديد من التقارير وصلتنا حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله.