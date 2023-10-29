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مدعي الجنائية الدولية: المساعدات أمام معبر رفح لا بد أن تدخل غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:06 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه رأى الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء، والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات أمام معبر رفح لا بد أن تدخل قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بأن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين، وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أنه على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر في المدنيين لا بد من الرد عليه في إطار القانون.

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بقلم محمد عزالدين